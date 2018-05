Bas Dost na laffe aanval: 'Ik heb hier geen woorden voor'

Quote Ik ben leeg. Bas Dost Door Wietse Dijkstra



Voor aanvang van de training slaagden gewapende mannen erin om het normaal gesproken afgesloten oefencomplex van de Portugese topclub binnen te dringen. Omdat ze Dost meteen in het vizier hadden, kreeg hij als eerste flinke klappen. Vermoedelijk met een riem. Daarna moesten ook Fredy Montero, Rodrigo Battaglia, William Carvalho, Rui Patricio, Marcos Acuña en Josip Misic het ontgelden.



Dost had nog geluk dat hij kon worden ontzet door een beveiliger van de club, maar hield aan de aanval wel een flinke hoofdwond (zes hechtingen) over. Dost stond bovendien doodsangsten uit. ,,We zijn ons allemaal kapot geschrokken. Het was echt een dreigende situatie.’’

In twee seizoenen Sporting was Dost goed voor 61 goals in 61 competitiewedstrijden. Ook zondag, uit bij Maritimo, was hij weer trefzeker. De spits kon echter niet voorkomen dat zijn ploeg op Madeira met 2-1 verloor waardoor het kwalificatie voor de Champions League verspeelde.

Sporting heeft de laffe aanval in een statement veroordeeld. Op social media wijzen de trouwe supporters die zich eveneens van de hooligans distantiëren met hun beschuldigende vinger naar president Bruno de Carvalho. De clubbaas kwam vorige maand in aanvaring kwam met de vrijwel complete spelersgroep, die hij na de nederlaag tegen Atlético Madrid in de Europa League wilde schorsen. Die maatregel werd na een crisisberaad ingetrokken, maar rustig is het rond de club niet meer geworden, zo blijkt uit de bizarre gebeurtenissen van vandaag.

Het seizoen van Sporting had juist zo feestelijk kunnen eindigen. Komende zondag staat namelijk de bekerfinale op het programma tegen laagvlieger CD Aves. Maar dat is wel het laatste waar Dost en zijn ploeggenoten nu aan denken. ,,Ik ben leeg’’, zegt de spits. ,,Dit is een drama voor iedereen.’’