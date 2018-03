'Bas Nijhuis zou wat meer mogen fluiten'

Van Egmond benadrukt met klem dat Nijhuis niet alleen naar Zeist komt om te worden gewezen op fouten. Integendeel, de Tukker behoort volgens ‘Zeist’ nog altijd tot de elite van het Nederlandse scheidsrechterskorps, al moet hij de internationals Bjorn Kuipers en Danny Makkelie ruimschoots voorrang verlenen.



Nijhuis hanteert doodleuk zijn eigen wetten. Zoals hij, in tegenstelling tot zijn collega’s, ook als enige buiten de stadions kiest voor een leven in de schijnwerpers. Regelmatig verschijnt hij op televisie, zijn veelbesproken boek Niet zeiken, maar voetballen van auteur Eddy van der Ley bevatte smeuïge details en de verkoop loopt als een trein. En wie Nijhuis een avondje als gastspreker wil boeken, moet achteraan in de rij aansluiten.



De arbiter is een bekende Nederlander geworden. Dat neemt niet weg dat er volop discussie is over zijn manier van fluiten. ,,De ene week met Bas Nijhuis mag er heel veel. Een week later heb je Higler en is het een heel andere wedstrijd’’, klaagde technisch directeur Marcel Brands onlangs namens PSV. Zoals eerder John Stegeman van Heracles foeterde op Nijhuis, die verzuimde te fluiten voor een overtreding. ,,Hij heeft wel vaker van dat soort grappen.’’



Spits Luuk de Jong van PSV vertelde eveneens geen fan te zijn van Nijhuis: ,,Ik word helemaal gek van hem. We weten inmiddels allemaal dat Nijhuis weinig fluit en duels door laat gaan. Maar er is ook een grens.’’