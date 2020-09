Bas Timmers maakte Duits-Nederlands voetbalwoordenboek: ‘Ein Blutgrätsche klinkt toch mooier dan doodschop?’

Bas Timmers is van kinds af aan al bevangen door het Duitse voetbal. Hij keek met zijn vader en moeder steevast op zaterdagavond naar Sportschau en vervolgens naar das aktuelle Sportstudio. En toen hij een jaar of vijftien was, ging het gezin naar wedstrijden: het Bökelbergstadion, net over de grens in Mönchengladbach bijvoorbeeld, of het Ruhrstadion in Bochum maakten indruk op de in Berghem opgegroeide Timmers (48).