Bas van Noortwijk, oud-teammanager Feyenoord: ‘Onderschat gebrek aan wedstrijdritme niet voor een keeper’

Daniëlle van de Donk op tijd hersteld van zware blessure voor Champions Lea­gue-finale

Daniëlle van de Donk keert voor de finale van de Champions League terug in de selectie van Olympique Lyon. De international van Oranje liep eind vorig jaar een zware blessure aan haar rechterbeen op. Van de Donk is na een maandenlange revalidatie weer fit en maakt deel uit van de selectie van trainster Sonia Bompastor voor de Europese finale van zaterdag in Turijn tegen FC Barcelona.

20 mei