Basisplaats kwam als grote verrassing voor Timber: ‘Ik kreeg al seintjes’

,,Ik hoorde het vanmiddag pas. Ik kreeg seintjes van de trainer en van spelers. Dat kwam wel als een verrassing, eerlijk gezegd", zo sprak Timber na afloop voor de camera van FOX Sports. Hoewel hij al snel geel kreeg, beleefde de achttienjarige debutant een succesvolle eerste wedstrijd in de eredivisie. Deze moest hij wel vroegtijdig beëindigen door kramp. ,,Ik zit al een tijdje op de bank bij het eerste dus heb ook een tijdje geen wedstrijd bij Jong Ajax gespeeld. Dan is kramp wel logisch. Het is een stukje zwaarder dan bij Jong Ajax.”

Na zijn vroege gele kaart raakte Timber niet in paniek. ,,Ik was te laat en had misschien beter kunnen blijven lopen. Dat is weer een moment om van te leren. Ik moest daarna wel een beetje oppassen, want je wilt geen rood pakken bij je debuut", aldus de verdediger, die vooraf nog bemoedigende woorden van doelman Andre Onana kreeg toegesproken. ,,Hij gaf me vertrouwen en zei dat ik mijn ding moest doen en moest spelen zoals altijd. Het belangrijkste was gewoon de drie punten en daar ben ik heel blij. Dat was weer een tijdje geleden.’

Ten Hag

Coach Erik ten Hag was zeer tevreden over zijn debutant. ,,Uitstekend, zelfbewust en pro-actief: precies wat ik van hem verwachtte", aldus de Ajax-coach, die nog niet kon zeggen of Timber de komende weken ook zal spelen. ,,Het is zeker een optie, maar het is na één wedstrijd vroeg om te zeggen. Toen Álvarez erin kwam, deed hij zijn zaakjes ook uitstekend.”