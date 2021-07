Bayern München, PSV én Casillas: zo reageert de voetbalwereld op het voetbalpensioen van Robben

Er kwamen vanuit binnenland en buitenland direct lovende reacties over de fraaie carrière die Robben heeft gehad van onder meer PSV en Chelsea, twee van zijn voormalige clubs. Ook vanuit Spanje, waar Robben voor Real Madrid voetbalde, kwam een reactie. ,,Bedankt voor je voetbal, je zult altijd onderdeel zijn van de geschiedenis van La Liga”, schrijft de Spaanse voetbalcompetitie bij een filmpje van een karakteristiek doelpunt van de Nederlander.



Een rivaal van FC Groningen, SC Heerenveen, meldde op Twitter: ,,ook vanuit Friesland een diepe buiging voor deze grote sportman #ArjenBedankt”.



Zelfs van Iker Casillas (u weet wel, van die teen...) kwamen er lovende woorden voor Robben: ,,Bij sport win en verlies je. Het niet goed om te wennen aan winnen. Na een val is het goed om op te staan. Gefeliciteerd met je carrière, vriend. Veel succes in de nieuwe fase van je leven", schrijft de voormalige doelman bij een foto van het moment waarbij hij met zijn teen Robben van scoren afhoudt in de WK-finale in 2010.



Bekijk hieronder nog meer reacties: