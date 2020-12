Bayern-spits die met Robben samenspeelde kan eindelijk debuut maken voor Willem II

De Duitse spits met Ghanese roots speelde vorig seizoen een wedstrijd voor de kampioen van Duitsland. In het 2-1 gewonnen Bundesliga-duel met Borussia Mönchengladbach verving hij de Nederlander Joshua Zirkzee na 77 minuten. Ook had Wriedt twee invalbeurten in het seizoen 2017/18, waarbij hij samenspeelde met Arjen Robben. In een oefenduel tegen VVV-Venlo tijdens de voorbereiding op dit seizoen maakte hij al een doelpunt (2-1 zege).