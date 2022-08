Bayern verkoopt concurrent De Ligt aan Sevilla, Manchester United denkt aan João Félix én Pulisic

FC Utrecht haalt na rellen uit naar eigen aanhang: ‘Het is een absolute schande’

FC Utrecht is bepaald niet te spreken over het gedrag van een deel van het publiek na afloop van het thuisduel met SC Cambuur (0-0). Buiten het stadion liep het zaterdagavond behoorlijk uit de hand. Inmiddels is duidelijk dat de politie een 27-jarige Utrechter heeft aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij de ongeregeldheden.

14 augustus