Bazoer baalt van ‘terechte rode kaart’, Linssen looft Daley Blind

,,Die stomme tweede gele kaart", antwoordt Bazoer duidelijk op de vraag wat hem het meest is bijgebleven: de goal of de rode kaart. ,,Die eerste gele kaart was al niet goed. Ik vroeg om een gele kaart. Dat moet je niet doen. Ik snapte m'n tweede gele kaart ook gelijk en draaide meteen om. Terecht, denk ik", zo analyseerde de debuterende Vitesse-speler zijn tackle bij zijn tweede gele kaart.



Ondanks zijn rode kaart is Bazoer vol vertrouwen dat hij dit seizoen belangrijk gaat zijn voor de formatie van Leonid Sloetski. ,,Ik was blij dat ik in de basis mocht staan en met mijn goal ook belangrijk kon zijn voor het team. 2-2 tegen Ajax is een mooi resultaat. Ik heb er alle vertrouwen in en weet dat ik het dit seizoen moet laten zien", herhaalde hij zijn woorden.



Sloetski nam het Bazoer niet kwalijk dat hij rood pakte: ,,Dat was een emotioneel moment”, zei hij. ,,Er waren ook zoveel tackles. Dit kon gebeuren", zei hij bij FOX Sports.