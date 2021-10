Bazoer vraagteken bij Vitesse: Letsch wil Europese energie zien tegen Feyenoord

Bazoer viel donderdag na rust uit na een duel met Martin Terrier. De Fransman gleed hard door op de spelverdeler. De Schotse arbiter Clancy zag er geen overtreding in, tot ontsteltenis van Vitesse-coach Thomas Letsch. ,,Het was in mijn ogen 100 procent een overtreding. Daar kantelt de wedstrijd”, baalde de Duitse trainer vrijdag nog na.

Dynamisch

Vitesse verloor met 2-1 van Rennes, maar liet een goede indruk achter. De Arnhemse equipe was dynamisch, stond er als een team en toonde volop passie. De eredivisionist hield lange tijd gelijke tred met de Franse formatie, die veel hoger werd aangeslagen.

Volledig scherm Riechedly Bazoer is een vraagteken bij Vitesse voor het duel met Feyenoord. © Pro Shots / Stefan Koops

Overwinteren in Europa is voor Vitesse door de nederlaag een Mission Impossible geworden, met ook nog groepshoofd Tottenham Hotspur. De energie van het voetbalgevecht van donderdag moet daarentegen wel mee de eredivisie in, weet Letsch. De blik gaat volledig gericht op Feyenoord, dat zondag (aanvang 16.45 uur) in GelreDome wacht.

Gewend aan ritme

,,Ik heb het idee dat de groep gewend is geraakt aan het ritme van veel wedstrijden en meerdere competities”, zei hij na de hersteltraining van vrijdagochtend. ,,We moeten nu ook in de eredivisie dit hoge niveau laten zien. Dat hebben we tot dusver te weinig gedaan.”

Vitesse wacht nog op de eerste thuiszege van dit seizoen. FC Twente (1-4) en Willem II (0-3) wonnen in GelreDome, Fortuna Sittard (1-1) pakte een punt. Voor Feyenoord hoopt de Arnhemse club Bazoer weer op te lappen.

Volledig scherm Vitesse-coach Thomas Letsch. © Pro Shots / Paul Meima

,,De tijd dringt”, weet Letsch. ,,Hoe dan ook moeten we zondag top zijn. Feyenoord zit in een flow. Maar wij hebben kwaliteit. Dat heeft de wedstrijd tegen Rennes laten zien. Vorig jaar wonnen we van Feyenoord (1-0, LL). Met die intensiteit moeten we nu ook spelen. De gehele groep is daarvan doordrongen. Ik hoop daarbij dat ons publiek weer steun biedt. Dat was tegen Rennes echt geweldig.”

Bij Vitesse is buiten Bazoer iedereen fit. Oussama Tannane zit niet bij de selectie. Hij is disciplinair geschorst.

