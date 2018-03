Becker terug bij ADO: ‘We zien wel hoe ver hij komt’

Door Wietse Dijkstra



Groenendijk had er ook voor kunnen kiezen om Becker op de bank te laten beginnen, maar de ADO-trainer ziet zijn aanvaller liever aan de start. ,,Dan komt hij uit een goede warming up en is hij gelijk klaar. Als je hem in laat vallen en het gaat toch weer niet, ben je nog een wissel kwijt. Met alle scenario’s moet je rekening houden. We nemen in overleg met Sheraldo zelf en de medische staf een beslissing.’’



Becker zelf hield na de training nog een kleine slag om de arm. ,,Het is mijn lichaam, ik moet het zelf bepalen’’, aldus de aanvaller. ,,Morgenochtend laat ik de trainer weten hoe ik me voel. Als ik me goed voel, ga ik gewoon starten.’’



De razendsnelle Becker werd de afgelopen vier duels node gemist bij ADO. ,,Hij is een enorm wapen’’, aldus Groenendijk. ,,Een deel van ons aanvalsspel is op hem afgestemd. Op het moment dat hij geblesseerd raakte hebben we een paar wedstrijden verloren. We waren toch ons wapen kwijt.’’