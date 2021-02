Beerens blikt terug op carrière: van slapen onder PSV-dekbed tot wedstrijd van 200 miljoen

Of Roy Beerens (33) zich verveelt nu hij profvoetballer af is? Nee, hij heeft nu eindelijk tijd om aan zijn huis in Veldhoven te werken. Dat huis kocht hij al toen hij nog in Berlijn voetbalde, maar werd tussentijds verhuurd. En dus staat de oud-international nu met een kwast in zijn handen. ,,Het is niet dat ik heel handig ben, de moeilijke dingen geef ik ook uit handen, maar texen kan ik wel. Ik ben een nuchtere boerenmens, het is leuk om te doen.”