Begeerde Matthijs de Ligt ook in Italië groot nieuws

Matthijs de Ligt knippert even met zijn ogen als hij na het gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Italië (1-1) de kleedkamer uitkomt. Maar liefst twaalf Italiaanse verslaggevers staan hem op te wachten. En ze willen slechts één ding van hem weten. 'Kom je na de zomer in dit stadion bij Juventus voetballen?'

De Ligt verklaart in zijn beste Engels dat Juventus een mooie club is. Geroutineerde spelers weten dan wel wat er de volgende dag met chocoladeletters in de Italiaanse kranten staat. ,,Ach, ze schrijven maar wat ze willen", lacht de achttienjarige verdediger van Ajax. ,,Dat doen ze waarschijnlijk toch wel."



Barcelona, Bayern München, Manchester City, Tottenham Hotspur en Juventus hebben volgens tientallen berichten op internet één ding gemeen. Ze willen zo snel mogelijk De Ligt inlijven. 40, 50 of 60 miljoen euro, het maakt de clubs allemaal niet uit. Als hij maar zo snel mogelijk zijn handtekening onder een lucratief contract zet. ,,Ik ken de verhalen, maar weet ook wat ik moet geloven", reageert de Ligt.

Quote Als ik bij Ajax niet goed voetbal, dan speel ik daar ook niet. Matthijs de Ligt

Het staat wel vast dat de centrale verdediger zijn tot de zomer van 2021 lopende contract bij Ajax niet gaat uitdienen. Wie hem goed beluistert, kan ook de conclusie trekken dat hij komend seizoen al niet meer actief is in de eredivisie. De Ligt lijkt voor Ronald Koeman al een zekerheidje bij Oranje. Alleen hij en Memphis Depay verschenen in alle vier duels onder de nieuwe bondscoach aan de aftrap.

,,Ik vind het mooi om mij iedere week met topvoetballers te meten", bekent hij.

Het talent van het jaar van het afgelopen seizoen bij Ajax zegt niet dat hij uitgeleerd is bij zijn club uit Amsterdam. ,,Ik denk dat ik me daar ook nog kan ontwikkelen", antwoordt hij diplomatiek. ,,Dat zou in theorie zelfs bij Jong Ajax kunnen."



De verdediger heeft nog niet echt nagedacht over de optie dat hij tekent bij een topclub en zich vervolgens nog een jaar aan Ajax laat verhuren. ,,Want dat is volgens mij nu niet echt aan de orde."

Volledig scherm Matthijs de Ligt in duel met Lorenzo Insigne. © ANP Pro Shots

De Ligt beseft dat hij ook in het nieuwe voetbaljaar wekelijks moet gaan spelen. Maar bang dat hij op de bank belandt als hij kiest voor een topclub is de laatste winnaar van de Johan Cruijff Prijs niet.



,,Als ik bij Ajax niet goed voetbal, dan speel ik daar ook niet. En als ik volgend seizoen of het jaar daarna naar een buitenlandse club ga, dan heb ik ook niet de garantie dat ik ga spelen. Ik ga nu op vakantie en dan moet ik alles maar eens op een rijtje zetten en een beslissing nemen."