Bekerkraker tussen AZ en Ajax op woensdag 20 januari

Vereerde Wiegman krijgt prijs in quarantai­ne: ‘Wel symbolisch voor 2020'

17 december Voor de tweede keer is Sarina Wiegman (51) door de FIFA uitgeroepen tot beste coach van de wereld in het vrouwenvoetbal. Deze uitverkiezing komt als een grotere verrassing dan de eerste keer in 2017 toen Oranje Europees kampioen werd. ,,Ik ben verrast, maar vereerd.’’