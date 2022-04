Bekerwinst voedt het geloof bij PSV dat het rijkere Ajax is te pakken

Eén van de uitblinkers van de bekerfinale was Ibrahim Sangaré. Een aankoop tegen wie Marcel Brands volmondig ‘ja’ had gezegd als hij de afgelopen jaren PSV-directeur was geweest. Sangaré heeft de leeftijd en het profiel dat Brands perfect bij de club vindt passen. Een international van Ivoorkust, twee jaar geleden op zijn 22ste gehaald van Toulouse. Uit een sterke competitie als de Franse Ligue 1, voor een stevig, maar niet buitensporig bedrag tussen de 7 en 9 miljoen euro. In de vijver waarin clubs zoals PSV scouten is dat ‘A-categorie’, op termijn lucratief door te verkopen naar Engeland, Italië, Spanje of Duitsland.