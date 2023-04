Bekijk hier alle doelpunten op de Europese velden

Voetbalpod­cast | 'Voor een onvergete­lij­ke Europese campagne moet je de halve finale halen’

Zijn drie van de vier kwartfinales in de Champions League beslist? AZ is op zoek naar het goede gevoel tegen Anderlecht. En Feyenoord tussen hoop en vrees in De Kuip. Etienne Verhoeff neemt het door met Johan Inan in een nieuwe AD Voetbalpodcast en hij belt met Bram van Polen over zijn bijzondere contractwensen.