Bekijk hier de complete persconferentie van Arjen Robben terug

Buijs over samenwer­king met Robben: ‘Voor mij is dit nu al geslaagd’

15:56 Danny Buijs (38) maakte in augustus 2002 zijn profdebuut namens Excelsior. De twee jaar jongere Arjen Robben had die zomer al de overstap gemaakt van FC Groningen naar PSV. Nu mag Buijs gaan samenwerken met de 96-voudig international van Oranje. ,,Voor mij is dit nu al geslaagd.”