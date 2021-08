Bekijk hier de verwachte opstelling van je favoriete eredivisieclub

Go Ahead Eagles - SC Heerenveen (vrijdagavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden Go Ahead: Trainer Kees van Wonderen kent enkele personele problemen. De buitenlandse aanwinsten Ogechika Heil, Yacine Bourhane en Marc Cardona zijn niet fit genoeg om te starten. Het trio stroomde recent in, maar zit wel op de bank. De langdurig geblesseerden Joris Kramer, Frank Ross, Sam Crowther ontbreken. Luuk Brouwers lijkt na zijn schouderoperatie net op tijd fit en zal gaan spelen tegen Heerenveen. In de basis lijkt geen plaats voor Giannis Botos. De Griekse huurling van AEK Athene was vorig seizoen de aanjager in de verrassende promotiestrijd, maar moet Philippe Rommens voor zich dulden als aanvallende middenvelder.

Bijzonderheden SC Heerenveen: Ibrahim Dresevic viel in het laatste oefenduel uit met een blessure, maar de Heerenveen-verdediger is tegen Go Ahead Eagles gewoon inzetbaar. Zijn kompaan in de verdediging Sven van Beek maakt zijn officiële debuut voor de Friezen. Of ook de van Manchester City gehuurde aanvaller Filip Stevanovic dat gaat doen, is nog de vraag. Hij start waarschijnlijk op de bank. Verder ontbreken Lucas Woudenberg en Paweł Bochniewicz.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen tegen Go Ahead Eagles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles tegen SC Heerenveen. © AD

RKC Waalwijk - AZ (zaterdag 16.30 uur)

Bijzonderheden RKC: Coach Joseph Oosting wil pas op de wedstrijddag uit de doeken doen welke doelman onder de lat begint tegen AZ. De voortekenen wijzen erop dat de Portugees Joël Pereira de voorkeur krijgt boven Etienne Vaessen. De gewilde Ahmed Touba is nog altijd RKC’er en is hersteld van de blessure die hem in het oefenduel met Lommel SK aan de kant hield. Feyenoord-huurling Achraf El Bouchataoui, die gisteren aansloot op de training, begint op de bank. Verder zijn David Min en Luuk Wouters afwezig.

Bijzonderheden AZ: Owen Wijndal mist de eerste wedstrijd van het seizoen door een liesblessure, terwijl de AZ-back vorig seizoen in geen enkele eredivisiewedstrijd ontbrak. Op zijn plaats speelt Thijs Oosting die vorig seizoen nog werd verhuurd aan RKC en dit seizoen door trainer Pascal Jansen als linksback is uitgeprobeerd, een voor hem vreemde positie. De nieuwst aanwinst Aslak Witry begint op de bank.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ tegen RKC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC tegen AZ. © AD

Heracles Almelo - PSV (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden Heracles: Frank Wormuth kan in het eerste duel met PSV niet beschikken over Janis Blaswich (spierblessure), de doelman en aanvoerder van Heracles. Dat is een teleurstelling voor de trainer, die hem een belangrijke steunpilaar vindt. „De hoop is dat hij snel weer aansluit. Hopelijk zondag al, als de reserves oefenen tegen Ajax.” Ook verdediger Marco Rente ontbreekt nog, net als middenvelder Ismail Azzaoui. Ook zij hebben een spierblessure. Twijfels zijn er nog over wie rechts centraal gaat spelen. Wordt het middenvelder Lucas Schoofs of nieuweling Sven Sonnenberg? „Ik ben heel tevreden over Sonnenberg. Complimenten dat hij zo snel is aangehaakt.” Toch is de kans groot dat hij voor Schoofs gaat.

Bijzonderheden PSV: PSV heeft al vijf officiële duels in de benen en daardoor voelt de competitiestart in Eindhoven niet meer als een echte competitiestart. Tussen het Europese tweeluik met Benfica wil de ploeg bij de les blijven en direct de eerste driepunter binnenhalen. PSV-trainer Roger Schmidt denkt niet dat zijn spelersgroep de focus op Heracles verliest. Ritsu Doan is een twijfelgeval voor Heracles-uit. Richard Ledezma, Maximiliano Romero, Maxime Delanghe en Vincent Müller zijn niet fit.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV tegen Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles tegen PSV. © AD

Fortuna Sittard - FC Twente (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Fortuna: Fortuna Sittard, dat zich vandaag verzekerde van de diensten van middenvelder Ryan Johansson van Sevilla, mist tegen FC Twente een fors aantal basisspelers. Mogelijk start de afgelopen week transfervrij aangetrokken Deroy Duarte daarom direct in de basis bij de Limburgse club, waar Sebastian Polter op het punt staat om te vertrekken. Verder ontbreken Ben Rienstra (hartproblemen), Lisandro Semedo (kuit), Zian Flemming (geschorst), Bassala Sambou (niet speelgerechtigd).

Bijzonderheden FC Twente: Het is nog even afwachten of trainer Ron Jans de twee nieuwelingen Michel Vlap en Michal Sadilek meteen voor de leeuwen gooit. Beide spelers zijn net een week binnen. De net aangetrokken Denilho Cleonise, hij komt transfervrij over van Genoa, is nog niet speelgerechtigd. De 19-jarige Amsterdamse vleugelspits speelde in de jeugd voor Ajax. Verder zijn Wout Brama (knie), Virgil Misidjan (knie), Jody Lukoki (knie), Julio Pleguezuelo (knie), Dario Dumic (hamstring), Kik Pierie (rug) afwezig.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard tegen FC Twente. © AD

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente tegen Fortuna. © AD

Ajax - NEC (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Ajax: De ouverture tegen NEC komt voor Perr Schuurs (kuit) en Mohammed Kudus (enkel) nog te vroeg. Olympisch kampioen Antony heeft vrijdag de training hervat, maar maakt nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax. Verder ontbreken ook André Onana en Nicolas Tagliafico vanwege een schorsing.

Bijzonderheden NEC: Na vier seizoenen is NEC weer terug in de eredivisie. Zeker voor Lasse Schöne wordt het een bijzondere wedstrijd. Hij was tussen 2012 en 2019 zeer succesvol bij Ajax een neemt voor de aftrap officieel afscheid van de Amsterdamse supporters. NEC reist met een nagenoeg fitte selectie af naar de Johan Cruijff Arena. De vraag is nog wel wie de doelman is (Danny Vukovic of Mattijs Branderhorst) en wie in de spits staat. Ali Akman is inmiddels in het bezit van een werkvergunning, maar trainde pas één keer mee, waardoor de keuze tegen Ajax lijkt te vallen op Jordy Bruijn. Rens van Eijden (knie) en Mathias de Wolf (blessure).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC tegen Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax tegen NEC. © AD

Cambuur - FC Groningen (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur kampte deze voorbereiding met een kleine corona-uitbraak waardoor een groot deel van de selectie achterloopt qua fitheid. De club is bovendien nog druk bezig om de selectie te versterken. Vier spelers kunnen tegen FC Groningen hun eredivisiedebuut maken: Erik Schouten, Alex Bangura, Robin Maulun en Nick Doodeman. Zij speelden vooralsnog in de Keuken Kampioen Divisie. Mees Hoedemakers heeft er pas een wedstrijd in de eredivisie opzitten.

Bijzonderheden FC Groningen: Volgens trainer Danny Buijs is nog niet iedereen die zondag meegaat naar Leeuwarden fit genoeg om 90 minuten in actie te komen. Dat zal onder meer gelden voor spits Romano Postema, die het laatste oefenduel aan zich voorbij liet gaan vanwege een lichte blessure. Keeper Peter Leeuwenburgh maakt zijn debuut voor de club en vervangt de vertrokken Sergio Padt. Ook Neraysho Kasanwirjo zal normaal gesproken debuteren. Bij FC Groningen ontbreken Paulos Abraham, Ramon Pascal Lundqvist en Radinio Balker.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen tegen Cambuur. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur tegen FC Groningen. © AD

FC Utrecht - Sparta (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Eric Oelschlägel bleef vorig seizoen na de blessure en rentree van Maarten Paes eerste keeper van FC Utrecht, maar trainer René Hake heeft besloten om van Paes weer zijn eerste doelman te maken. ,,Het heeft lang geduurd en ze zitten dicht bij elkaar, maar we vinden dat een keuze voor Maarten nu het beste voor het team is”, legt trainer René Hake uit. Tommy St. Jago (knie), Mimoun Mahi (niet wedstrijdfit), Sander van de Streek (kuit), Remco Balk (blessure) zijn afwezig.

Bijzonderheden Sparta: Sparta moet zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht verdediger Tom Beugelsdijk missen. De Hagenaar kampt nog altijd met lichte klachten. Om die reden speelt Michael Heylen centraal achterin. Aanvaller Reda Kharchouch is langdurig afwezig in de selectie van coach Henk Fraser.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC tegen FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht tegen Sparta. © AD

PEC Zwolle - Vitesse (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden PEC: 157 dagen na het tekenen van zijn contract begint Art Langeler zondag, thuis tegen Vitesse, dan echt aan zijn tweede termijn als trainer van PEC. Dean Huiberts leek even onzeker, na zijn blessure die hij vorige week had opgelopen in het oefenduel met Heracles. Maar hij is gewoon inzetbaar. Sai van Wermeskerken ontbreekt wel vanwege een knieblessure. Yuta Nakayama krijgt rust.

Bijzonderheden Vitesse: Vitesse begint de competitie zondag bij PEC Zwolle met een gehavende defensie. Door de hamstringblessure van aanvoerder Danilho Doekhi is de spoeling in de verdediging erg dun geworden. Naast Doekhi zijn ook Jacob Rasmussen en Eli Dasa afwezig. Beiden zijn al langer geblesseerd. Het is de verwachting dat Dasa snel terugkeert. Hoe lang het herstel van Rasmussen nog duurt, is onduidelijk. Tomas Hájek, gepasseerd voor het duel met Dundalk, lijkt de meest logische vervanger van Doekhi. In de voorhoede keert Loïs Openda waarschijnlijk terug in het elftal na zijn Europese schorsing.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC tegen Vitesse. © AD

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse tegen PEC. © AD

Willem II - Feyenoord (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Willem II: Pol Llonch is geschorst. Willem II heeft nog geen vervangers gehaald voor de aan AZ verkochte Vangelis Pavlidis en de aan Genk verkochte Mike Trésor.

Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot kent nauwelijks personele zorgen in aanloop naar het duel met Willem II van zondagmiddag. Alleen Alireza Jahanbakhsh, donderdag met liesklachten uitgevallen in de Europese ontmoeting van de Rotterdammers met FC Luzern, is een twijfelgeval. Slot spreekt over hem van ‘een race tegen de klok’. Fredrik Aursnes zit voor het eerst bij de groep.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II tegen Feyenoord. © AD