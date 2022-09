Belangen van Alfred Schreuder en Louis van Gaal tegenstrijdig? Juist niet!

Voetbalpod­cast | ‘Niemand bij Oranje twijfelt aan Louis van Gaal’

Oranje heeft de Final Four van de Nations League bereikt en liet in de laatste tests voor het WK 2022 ook zien de nul te kunnen houden tegen Polen en België. Over die laatste interland sprak Etienne Verhoeff gisteravond met Mikos Gouka vanuit de Johan Cruijff Arena.

26 september