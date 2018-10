Belgen op scherp: 'De 3-0 is het bewijs dat Oranje terug is'

Door Tim Reedijk



De Derby der Lage Landen. Ook al is het dinsdag maar een oefenwedstrijd, er zijn genoeg redenen om ernaar uit te kijken. Met de voorheen nederige Belgen, die inmiddels het FIFA-klassement aanvoeren en Oranje op alle fronten voorbij zijn gestreefd. En het Nederlands elftal, waar het sentiment volledig is gedraaid na die imposante 3-0 tegen de Duitsers. Ook de Belgen hebben daar met verbazing naar gekeken en zullen zoiets niet willen laten gebeuren. Bij Oranje leeft de gedachte: stél dat je in een paar dagen tijd van zowel Duitsland als België wint…



Daarom is dit een ‘grote wedstrijd’, vertelde Dedryck Boyata (oud-FC Twente) vanmiddag in het Koning Boudewijnstadion, waar de Belgen openbaar trainden en werden onthaald door een bomvol supportersvak. Boyata stevent af op een basisplaats omdat Thomas Vermaelen geblesseerd is teruggekeerd naar Barcelona. Ook Marouane Fellaini was er door blessureleed niet bij. ,,Ik heb de hoogtepunten van de wedstrijd van gisteren gezien”, aldus Boyata. ,,Het zegt genoeg dat ze met 3-0 wonnen. Dit is nog steeds een belangrijke wedstrijd voor ons.”



Dat vindt ook Axel Witsel. De middenvelder van Borussia Dortmund was er al bij toen België voor het laatst tegen Oranje speelde én met 4-2 won, in 2012. Ongeveer rond die tijd was het punt dat de Rode Duivels Oranje sportief voorbij gingen en sinds wanneer de ‘gouden generatie’ zich opwerkte tot het team dat nu de nummer 1 van de wereld is. Maar die 4-2 zien als het cruciale omslagpunt, dat vindt Witsel overdreven. ,,Het gaat niet om die wedstrijd, het is het werk van de afgelopen jaren geweest dat ons gebracht heeft waar we nu staan. Het waren voor Nederland moeilijke jaren, maar het bewijs dat Oranje is teruggekomen is de 3-0 van gisteravond. Oranje is aan een opmars bezig.”