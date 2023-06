Benfica wil haast maken met target Orkun Kökçü, Timon Wellenreuther blijft bij Feyenoord

In de Kuip weten ze dat Kökçü zo goed als zeker niet meer in Rotterdam te houden is. Met Benfica is het management van Kökçü al langer in gesprek en de Turkse international vindt de plannen die Roger Schmidt met hem heeft zonder twijfel zeer interessant. Dat betekent niet dat hij zijn keuze al heeft gemaakt.

Timon Wellenreuther en Sebastian Szymanski

Tweede keeper Timon Wellenreuther blijft zoals verwacht in de Kuip. Feyenoord lichtte op 1 juni de optie op de Duitser, kwam tot een salarisakkoord en de doelman die was gehuurd van Anderlecht zal snel officieel tekenen. Dat scenario ligt ook voor de hand met Sebastian Szymanski. Zoals gezegd wil Feyenoord met hem door en de Pool wil zelf ook in Rotterdam blijven. Feyenoord lichtte de optie op de middenvelder niet, maar kan door de regelgeving van de UEFA die spelers van Russische club de kans geeft om hun contract op te schorten weer toeslaan. Er is ook een kans dat Szymanski zich eerst helemaal zelf losweekt van Dinamo Moskou en dat Feyenoord hem dan transfervrij onder contract neemt. In de Kuip rekenen ze in elk geval op het aanblijven van de Pool.