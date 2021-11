Bereid je voor, thuisploegen winnen veel minder vaak in lege stadions

Door Tim Reedijk



PEC Zwolle beleeft een rampseizoen. Roemloos laatste, trainer Art Langeler die deze interlandperiode opgestapt is. En dan ook nog het nieuws over lege stadions. Of komt het de Zwollenaren dit weekend misschien niet eens zo slecht uit? Op het programma staat de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip. Daar een punt of meer pakken: dat kan wel eens dat duwtje in de rug zijn dat PEC nodig heeft. En dat lijkt toch eenvoudiger in een lege dan in een afgeladen Kuip.