Berghuis lovend over kopgoal Linssen: ‘Hij loert op die ballen’

Of hij moe was, na zijn interlandverplichtingen met Oranje? ,,Het was een drukke week, maar moet kunnen. Goed je herstel pakken, goed eten, en dan gaan we weer", knipoogde hij. Dat lukte, want met een goal en een assist was hij goud waard voor de Rotterdammers.



Wel gaf hij toe dat zijn ploeg niet denderend had gespeeld. ,,We hadden goede en slechte fases, het was een redelijke wedstrijd. Ik denk dat de openingstreffer belangrijk was.” Berghuis gaf een heerlijk aangesneden voorzet, die werd binnengekopt door Bryan Linssen. ,,Hij is toch iemand die op die ballen loert, dus dan moet je hem benutten op zijn kwaliteiten.”



