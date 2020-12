Berghuis soms gevangen in chagrijn, waar hij de kar zou moeten trekken

Door Mikos Gouka



De wedstrijd tussen Feyenoord en Dinamo Zagreb was donderdagavond 16 minuten en 31 seconden aan de gang toen er een typerend moment plaatsvond. De televisiecamera’s registreerden de loopactie van Steven Berghuis niet, maar vanaf de tribunes was het feilloos waar te nemen. Mark Diemers draaide precies op de middenlijn keurig weg bij Lovro Majer en Berghuis zette een sprint in om achter de de defensie van Dinamo Zagreb te komen. Diemers zag het, maar kapte de bal af en speelde risicoloos terug naar Uros Spajic.



Het moment luisterde heel nauw. Als Diemers precies op tijd de bal op Berghuis had kunnen spelen, was de aanvoerder van Feyenoord net aan buitenspel ontsnapt en had hij richting keeper Dominik Livakovic gekund. Maar Diemers durfde het niet aan óf hij kon het niet uitvoeren. In zijn ooghoeken zag hij vervolgens de armgebaren van Berghuis die zich zichtbaar zeer teleurgesteld toonde omdat hij de bal niet kreeg. Diemers stak snel zijn rechterhand op, een gebaar dat gerust als een excuus kon worden opgevat.



Vijftien tellen later kreeg Diemers wederom de bal op het middenveld. Na het opendraaien keek hij meteen of Berghuis ergens aanspeelbaar was. En gaf vervolgens de aanvoerder snel de bal.