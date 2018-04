Berghuis valt in warming-up uit bij Feyenoord

WEDSTRIJDVERSLAG PSV na euforische dagen naar remise in Kerkrade

20:25 Wat kun je verwachten van een team dat twee dagen na een historisch kampioensfeest moet aantreden in Kerkrade? De Eindhovenaren vierden de tegen Ajax behaalde titel op zondag en maandag tot in de kleine uurtjes.Woensdagavond was de realiteit in Zuid-Limburg iets minder vriendelijk. PSV speelde na alle festiviteiten met 2-2 gelijk tegen de degradatiekandidaat, in een wedstrijd waarin voor de Eindhovenaren weinig meer op het spel stond.