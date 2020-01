Bergwijn is close met Van Bommel: hij weg, ik ook weg

FC Twen­te-aan­winst Lang na remise bij PSV: ‘Gevoel dat hier wat te halen viel’

26 januari Noa Lang was zondag slechts deels tevreden over zijn debuut als speler van FC Twente. De van Ajax gehuurde aanvaller zag zijn team in Eindhoven met 1-1 gelijkspelen tegen PSV. ,,Ik had de hele wedstrijd wel het gevoel dat hier wat te halen viel. Het geloof zat in de groep”, aldus de Ajax-huurling.