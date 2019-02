Bergwijn naar ziekenhuis gebracht, PSV vreest voor zware blessure

‘Eerste helft was ontzettend slordig’

Trainer Mark van Bommel zag in de eerste helft een onherkenbaar PSV. ,,Het was ontzettend slordig. Als we de bal veroverden, waren we ‘m steeds snel weer kwijt. We stonden ook ‘uit formatie’, waardoor we geen druk op de bal kregen’’, zei de trainer van de Eindhovenaren, die zijn elftal na rust alsnog ruim weg zag lopen: 5-0.



Fortuna Sittard moest vanaf de 32ste minuut na een rode kaart voor Clint Essers verder met tien man. De Limburgers bleven ondanks die ondertalsituatie tot rust gelijkwaardig aan PSV.



Van Bommel haalde Donyell Malen, de vervanger van Lozano, tijdens de rust van het veld. De buitenspeler ontsnapte voor rust aan rood. ,,Donyell zat ongelukkig in de wedstrijd. Als je niet goed in de wedstrijd zit, ga je vaak forceren’’, zei Van Bommel, die bang was dat Malen een tweede gele kaart zou krijgen en hem daarom wisselde.



Aanvoerder Luuk de Jong nam zijn elftal na rust, niet voor het eerst dit seizoen, bij de hand. Hij zorgde met de tweede treffer voor opluchting bij PSV en scoorde daarna nog twee keer. ,,Het tweede doelpunt was het kantelpunt in de wedstrijd. Daarna kregen we het gevoel terug en speelden we vrijer’', analyseerde Van Bommel, die invaller Cody Gakpo zijn eerste treffer in de eredivisie zag maken. Naast de 19-jarige aanvaller viel ook de 16-jarige Mohammed Ihattaren in bij PSV. ,,Ze speelden allebei moeiteloos mee. Dat is een compliment voor onze jeugdopleiding.’’