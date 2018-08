Bergwijn verlengt contract bij PSV: 'Ik ben hier nog niet klaar'

Bergwijn tekende in 2014 zijn eerste contract bij PSV en werd afgelopen jaar een vaste waarde in het elftal van Phillip Cocu. In 32 duels, scoorde hij acht keer.



,,Ik ben nog niet klaar bij PSV. Ik kan in Nederland nog voldoende leren en natuurlijk gaan we voor kwalificatie voor de Champions League. Dat is het hoogste podium, daar wil ik graag extra ervaring op doen", vertelt Bergwijn.