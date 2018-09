Bergwijn wist na openingstreffer PSV al genoeg

,,We wisten hoe Ajax hier wilde voetballen. Daar hebben we goed op ingespeeld'', aldus Bergwijn. ,,Na de 1-0 had ik al het gevoel dat we zouden winnen. We hebben daarna ook nog maar weinig weggegeven. Dit voelt erg goed. Het is nu zaak dit de komende periode vast te houden.''

Pablo Rosario is dit seizoen tot dusverre een van de verrassingen bij PSV. De 21-jarige middenvelder stond ook tegen Ajax weer in de basis en hoeft voorlopig nog niet te wijken voor de Mexicaanse aankoop Érick Gutiérrez. ,,Ik hoopte voor aanvang dat ik een aantal duels zou spelen. Nu heb ik topwedstrijden tegen FC Barcelona en Ajax achter de rug'', zei Rosario. ,,We hadden vandaag de wil en kracht om alles te geven. Of dit een ferme tik is voor Ajax? Dat weet ik niet. We zijn pas zes wedstrijden onderweg. Maar we weten waar we mee bezig zijn.''