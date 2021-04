Berichtje van Overmars deed Pasveer van gedachten veranderen over aanbod Vitesse

Als Vitesse in februari doelman Remko Pasveer een tweejarig contract had voorgeschoteld, was de keeper gewoon gebleven. Dat stelt de Tukker, die nu in de zomer overstapt naar Ajax.

Door Lex Lammers



Pasveer (37) sprak vanaf februari met Vitesse over een nieuwe overeenkomst. De Arnhemse club bood een eenjarig contract aan. De Tukker wilde graag voor twee jaar tekenen.

,,Dat zou voor vastigheid zorgen”, zegt hij. ,,Twee jaar was geen struikelblok. Ik begrijp het standpunt van Vitesse ook. Maar hadden ze twee jaar aangeboden, dan was ik sneller over te halen geweest.”

Ajax meldde zich eind maart. Na de wedstrijd tegen Willem II (0-0) sprak Pasveer in de Gelderlander de verwachting uit ‘nagenoeg rond te zijn over een eenjarig contract’.

Een dag later stuurde technisch directeur Marc Overmars een bericht. ,,Hij had het bericht gelezen”, vertelt Pasveer. ,,Of ik nog open stond voor twee jaar Ajax. Dat was het geval, maar dan moest Ajax wel snel handelen.”

Stroomversnelling

Daarmee kwam alles in een stroomversnelling. Twee weken geleden meldde Pasveer Vitesse niet in te gaan op de nieuwe aanbieding. Nu gaat hij naar de Amsterdamse club. ,,De beste club van Nederland.”

Pasveer moet in de hoofdstad de concurrentie aan met Maarten Stekelenburg. ,,Ik stap daar gewoon met een open mind in”, zegt de Tukker. ,,Ik doe mijn eigen ding. Het is zaak de speelstijl van Ajax snel op te pikken. Daarna is het aan de trainer te beslissen wie er op doel staat. Het gaat uiteindelijk allemaal om presteren op het veld. En daar ga ik alles aan doen.”

Volledig scherm Maarten Stekelenburg is de voornaamste concurrent van Remko Pasveer bij Ajax volgend seizoen, omdat André Onana een dopingschorsing uitzit en bovendien zijn in medio 2022 aflopende contract nog niet heeft verlengd. © SCS/Sander Chamid

