Bert van Marwijk ontslagen als bondscoach van Verenigde Arabische Emiraten

Begin 2019 werd de 69-jarige oud-trainer van onder meer Feyenoord , Fortuna Sittard en HSV al eens aan de kant geschoven door de golfstaat, toen vanwege tegenvallende resultaten. Een kleine twee jaar later werd hij echter weer in genade aangenomen.

De Verenigde Arabische Emiraten kunnen zich niet meer rechtstreeks plaatsen voor het WK, maar liggen wel op koers voor een plaats in de play-offs in de Aziatische WK-kwalificatiezone. De enige keer dat het land erbij was op een eindronde is 32 jaar geleden. Op het WK van 1990 in Italië gingen alle drie de groepsduels verloren.