Beste coach ooit? Geen eredivisiecoach pakte zoveel punten als Ten Hag

Ten Hag veroverde in honderd competitieduels gemiddeld 2,43 punten per duel. Daarmee neemt hij een onaantastbaar lijkend record over van Aad de Mos, die tussen 1982 en 1985 uitgroeide tot meest succesvolle coach in de Ajax-historie. De Mos noteerde in zijn eerste honderd duels een moyenne van 2,41 punten. Ook andere coaches in de eredivisie konden niet tippen aan de triomftocht van Ten Hag. Ook voormalig Feyenoord-coach Ernst Happel (2,37) en Guus Hiddink (2,32) overleggen een fraai gemiddelde.