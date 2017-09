Betaald voetbal met speciaal shirt in actie voor Sint-Maarten

'Iedereen bij PSV is toe aan een opkikker'

9:04 Zelden is voor PSV de druk zo vroeg in het seizoen groter geweest dan nu. Een mislukt vorig seizoen, een historische en ontluisterende uitschakeling in Europa en een smadelijke nederlaag bij sc Heerenveen (2-0) zetten de zaak in Eindhoven op scherp voor de topper van overmorgen tegen Feyenoord.