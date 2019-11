Betaald voetbalclubs leggen wedstrijd één minuut stil tegen racisme

Het is de bedoeling dat het statement direct na het eerste fluitsignaal gemaakt wordt. Terwijl de spelers stil blijven staan, zal er op het scorebord in de stadions de tekst ‘Racisme? Dan voetballen we niet’ verschijnen. ,,Door een statement te maken in het veld geven we vanuit het voetbal een duidelijk signaal dat genoeg écht genoeg is. Daarnaast heeft dit impact op zowel voetballiefhebbers als niet-voetballiefhebbers", luidt de onderbouwing van het verzoek richting de clubs.



Aan het einde van de eerste helft zal wel een minuut extra tijd worden gerekend. ,,We begrijpen dat alle negentig minuten in een wedstrijd van belang zijn, waardoor we de KNVB hebben verzocht om aan het eind van de eerste helft minimaal één minuut speeltijd toe te voegen om het gemis van de eerste minuut te compenseren.”