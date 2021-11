Betaalde voetbal gaat komend weekeinde waarschijnlijk gewoon door

Depay evenaart Bergkamp en Robben met 36ste en 37ste goal in Oranje

Memphis Depay is in zijn 74ste interland weer een aardig stukje geklommen op de lijst van topscorers aller tijden van het Nederlands elftal. De spits van Barcelona maakte zaterdag in Montenegro zijn 36ste en 37ste goal in het shirt van Oranje en evenaarde daarmee Arjen Robben en Dennis Bergkamp.

