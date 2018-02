Bierdouche in Almelo wekt irritatie op bij Diederik Boer

AZ grapt op Twitter over de muur die Sparta bouwde in Alkmaar

21:19 Het was een ware muur die Sparta had gebouwd, vanavond in Alkmaar. Vijf verdedigers, de drie middenvelders, twee spitsen en een geweldige keeper stonden in die muur, die AZ van scoren moest houden. Het lukte niet (2-1).