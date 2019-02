Bij familieclub PSV zien talenten overal bekende gezichten

Mohammed Ihattaren (16) vertelde zondag na PSV – Fortuna met een grijns over Adil Ramzi. ,,Die heeft me erg geholpen, ik wil hem zeker bedanken’’, zei het talent over zijn voormalige trainer bij de PSV-jeugd. ,,Hij was individueel met me bezig in een periode dat ik fitter moest worden, meer inhoud moest kweken. Als ik terugdenk aan de boslopen samen..., pfff. Ramzi heeft zelf nog steeds longen als een paard, dus dat was afzien.’’