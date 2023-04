Bij FC Groningen houdt men na nieuwe klap geloof in handhaving: ‘Uithuilen, maar we zijn nog niet gezien’

FC Groningen heeft met nog zes duels te gaan een wonder nodig om nog in de eredivisie te blijven. Na afloop van een nieuwe nederlaag, tegen FC Utrecht (1-2) vanavond , maakte moedeloosheid zich meester van doelman Michael Verrips en trainer Dennis van der Ree.

,,Zeker eerste helft hadden we wel wat kansen, maar we maakten te weinig gebruik van de kansen die we krijgen. In de eindfase moet je, zeker tegen een ploeg als FC Utrecht, dodelijk zijn. Maar het hoort misschien wel bij de situatie waarin we zitten. We hebben minder vertrouwen en de overtuiging ontbreekt”, zegt Michael Verrips, die zijn ploeg met een knappe redding vlak na rust nog wel op de been hield.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Maar ook de doelman kon niet voorkomen dat de Groningse ploeg voor de vijfde keer op een rij verloor en met nog zes duels een schier onmogelijke opgave wacht: zeven punten goedmaken ten opzichte van nummer 16 Excelsior, dat ook nog een wedstrijd tegoed heeft. Op de vraag of er bij FC Groningen nog geloof is dat het goed kan komen, probeert Verrips positief te blijven.

,,Zolang ik voor deze club speel, zal ik altijd geloof blijven houden. Wat we anders moeten doen? We doen het iedere week net wat anders, maar het lukt niet. Als ik in de kleedkamer rondkijk, zie ik veel kwaliteit. Maar het komt er niet uit. We hebben ook geen ervaren spelers die voor vertrouwen kunnen zorgen. Maar we blijven erin geloven, er zijn wel meer bizarre situaties geweest in het voetbal.”

Volledig scherm Dennis van der Ree baalt na de negentiende nederlaag van zijn ploeg dit eredivisieseizoen. © ANP

Het zal iets zijn waar ook Dennis van der Ree zich aan vasthoudt. De FC Groningen-trainer weet immers ook dat het een lastig verhaal gaat worden en legt zijn vinger op de zere plek. ,,We hebben een goede groep met jonge spelers, maar we missen een aantal dingen in de ploeg. Ja, bijvoorbeeld ervaren jongens die de ploeg op sleeptouw kunnen nemen. Maar ook mensen die Ricardo Pepi (spits van FC Groninge, red.) kunnen bedienen.”

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

,,We proberen het wel, maar het komt er niet helemaal uit. Dat heeft ook met kwaliteit te maken. Net als dat we te veel doelpunten uit standaardsituaties incasseren. Ja, daar kun je op trainen, maar de ballen gaan erin. Ook daarin speelt kwaliteit een rol.”

Kwaliteit die FC Groningen niet opeens gaat krijgen richting de laatste zes duels van het seizoen, zal ook Van der Ree beseffen. Toch houdt hij er, net als Verrips, geloof in dat FC Groningen degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie nog kan voorkomen. ,,We moeten nu uithuilen, maar ook geloof houden. We zijn nog niet gezien. Daar moeten we ons aan vasthouden.”

Resterend programma FC Groningen: RKC-uit, NEC-thuis, Go Ahead Eagles-uit, Ajax-thuis, Vitesse-uit, Sparta-thuis.