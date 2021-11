Bij Heracles verkiezen ze dag na fatale ongeluk met betrokkenheid Vloet de stilte

Rai Vloet voor medische behande­ling vrijgela­ten, verhoor volgt

ALMELO - Rai Vloet is maandagmorgen vrijgelaten voor een medische behandeling en zal op een later tijdstip worden gehoord. De speler van Heracles (26) was in de nacht van zaterdag op zondag op de A4 bij Hoofddorp betrokken bij een dodelijk ongeval. Een jongetje van vier kwam hierbij om het leven.

11:58