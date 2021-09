Bij PEC Zwolle is het nu al alarmfase 1: ‘Ik ben er bang voor’

Schmidt verandert bij PSV niets aan werkwijze: ‘Je moet je niet laten beïnvloe­den door reacties’

10:50 Roger Schmidt gaat geen prioriteit geven aan de ene boven de andere wedstrijd of competitie in zijn wisselbeleid bij PSV. Ook achteraf terugkijken op wissels doet hij voor zichzelf niet. ,,Elke beslissing is er één op dát moment.”