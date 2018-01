Bij Sparta-oefenduel aanwezige Kramer 'houdt alle opties open'

De aanwezigheid van Kramer in Velsen-Zuid betekent evenwel niet dat zijn komst naar Sparta al in kannen en kruiken is. Een van de redenen dat de Feyenoorder op de tribune zit is om Telstar-speler Melvin Platje te bekijken. Hij is een goede vriend van Kramer. Bovendien heeft de zaakwaarnemer van de spits laten weten dat zijn cliënt alle opties openhoudt.