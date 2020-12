Bij Willem II laat men zich niet leiden door emoties

Door Wilber Hack



Het is alweer een jaar of tien geleden dat Tilburg een kerkhof was voor trainers. Toen volgden Andries Jonker, Fons Groenendijk, Gert Heerkes, Arno Pijpers en de interim-coaches John Feskens, Theo de Jong en Mark Schenning elkaar in razend tempo op. Daarna heerste er betrekkelijke rust.



Jurgen Streppel fungeerde vijf jaar als trainer. Erwin van de Looi mocht van Willem II zijn contract uitdienen, maar stapte onder druk van de supporters een paar maanden voor het einde van zijn dienstverband op. Met technisch directeur Joris Mathijsen laat de Tilburgse club zich niet door emoties leiden. Adrie Koster is in de ogen van de directie nog steeds de man die het beste bij de voetbalvisie van Willem II past.