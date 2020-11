Bijlow debuteert in selectie Oranje na blessure Cillessen

Sterk seizoen bij FeyenoordJustin Bijlow maakt zijn debuut in de selectie van Oranje voor de interlands tegen Spanje, Bosnië en Polen. De 22-jarige doelman van Feyenoord is opgeroepen nadat Jasper Cillessen gisteren geblesseerd raakte op de training bij Valencia.

Cillessen is dit seizoen tot dusverre tweede doelman bij Valencia, achter Jaume Domenech. Volgens Spaanse media wilde trainer Javier Gracia juist dit weekeinde Cillessen een kans geven. Valencia speelt morgenavond de thuiswedstrijd tegen Real Madrid, maar dus zonder Cillessen. Real Madrid moet het in Mestalla doen zonder de Braziliaanse middenvelder Casemiro en de Belgische aanvaller Eden Hazard, die besmet zijn met het coronavirus.



Bijlow ontbrak vorige week zondag zelf nog in de uitwedstrijd bij FC Emmen door een lichte knieblessure, maar keepte donderdagavond tegen CSKA Moskou (3-1 winst) weer een uitstekende wedstrijd voor Feyenoord.



Bijlow was de afgelopen maanden de vaste doelman bij Jong Oranje, waar hij elf keer het doel verdedigde en vorige maand plaatsing voor het EK veiligstelde. Bijlow zat al eens eerder bij de voorselectie van Oranje, maar dat was in september 2018. Bondscoach Ronald Koeman riep de keeper van Feyenoord toen niet op voor zijn definitieve selectie. De 22-jarige Bijlow keepte tot nu toe 40 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij 50 tegengoals kreeg.

Oranje derde in poule Nations League

Nederland en Spanje treffen elkaar komende woensdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena. Vier dagen later, zondag 15 november, is Bosnië en Herzegovina in Amsterdam de tegenstander van Oranje in de Nations League. Nederland sluit op woensdag 18 november de UEFA Nations League af met een uitwedstrijd in Polen.

Oranje staat nu derde in groep A van League A in de Nations League, met vijf punten na vier wedstrijden. Dat zijn twee punten minder dan Polen en een punt minder dan Italië. Bosnië en Herzegovina staat onderaan in de poule met twee punten uit vier duels.

Volledig scherm Justin Bijlow. © BSR Agency