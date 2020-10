Bijlow en Sinkgraven in voorselectie Oranje voor interlands tegen Spanje, Bosnië en Polen

De 25-jarige Sinkgraven speelt sinds de zomer van 2019 voor Bayer Leverkusen. Vorig seizoen kwam de linkspoot uit Assen tot 21 wedstrijden en dit seizoen kwam hij tot nu toe vijf keer in actie voor de ploeg van Peter Bosz, die van Sinkgraven een linksback maakte in hun gezamenlijke periode bij Ajax. Sinkgraven speelde van 2014 tot en met 2016 al wel vijf wedstrijden in Jong Oranje, toen nog als aanvallende middenvelder en als speler van SC Heerenveen. Sinkgraven speelde in zijn eerste anderhalf jaar bij Ajax al onder Frank de Boer, nu de coach van Oranje.



Ten opzichte van de vorige voorselectie zijn ook Patrick van Aanholt (Crystal Palace) en Javairô Dilrosun (Hertha BSC) nieuwe namen in de voorselectie van bondscoach De Boer. De linksbenige vleugelaanvaller Dilrosun speelde dit seizoen pas 30 minuten namens Hertha BSC in de Bundesliga, linksback Van Aanholt speelde zaterdag tegen Fulham pas zijn eerste achttien minuten van dit seizoen. Hij ontbrak in de eerste weken nog nadat hij in juli een schouderblessure opliep.



Feyenoord-keeper Justin Bijlow staat ook op de voorlopige lijst van De Boer. Bijlow zat begin deze maand nog bij Jong Oranje, waar hij tot nu toe elf keer het doel verdedigde en deze maand plaatsing voor het EK mee bereikte. Bijlow zat al eens eerder bij de voorselectie van Oranje, maar dat was in september 2018. Bondscoach Ronald Koeman riep de keeper van Feyenoord toen niet op voor zijn definitieve selectie. De 22-jarige Bijlow keepte tot nu toe 38 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij 45 tegengoals kreeg. Jasper Cillessen (reserve bij Valencia), Tim Krul (Norwich City) en Marco Bizot (AZ) zijn de andere keepers in de voorselectie van Oranje.