Bijlow laat Feyenoord schrikken: ‘Hij kan gelukkig weer zelf lopen’

De doelman zelf reageerde ook bij ESPN : ,,,,Ik was eerder bij de bal", aldus Bijlow over de botsing met FC Utrecht-spits Kerk. ,,Hij gaat volle bak door, hij moet springen. Het is een ongelukkig moment. Ik zou niet weten wat ik anders moet doen.” De Feyenoorder verwacht niet wedstrijd te hoeven missen. ,,Ik ga er vanuit dat ik volgende keer gewoon weer op doel sta. Het was even schrikken en heel pijnlijk. Maar toen ik in de kleedkamer kwam trok de pijn al weg. Gelukkig ben ik net onder mijn knie geraakt en niet op de knie. Het is niks ernstigs.””

Berghuis ontwijkt vraag over systeem

Aanvoerder Steven Berghuis maakte tegen FC Utrecht de winnende 2-1. De international was niet tevreden over het optreden van zijn ploeg. ,,Het was geen hoogstaande wedstrijd, van beide ploegen niet", aldus Berghuis bij ESPN. ,,5-3-2 ging niet zo goed, hebben we weer omgedraaid, zeker na rust. Dan krijg je eigen patronen terug. We waren slordig en speelden in een te laag tempo.



Op een vraag of de 5-3-2-formatie nog een optie is voor de toekomst, wilde Berghuis liever geen antwoord geven. ,,Dat is niet aan mij, maar aan de trainer.”