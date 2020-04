Bijna elke dag voetbal: zo kan de overvolle kalender van volgend seizoen eruit komen te zien

Tussen 1 september en 10 mei zitten in totaal 36 weken. Als de bonden besluiten tweewekelijks te gaan voetballen, zijn er 72 speelmomenten. Om de clubs nog wat adempauze te gunnen, is het een optie om twee weken winterstop te houden in plaats van vier weken. Dat zou inhouden dat er met kerst zal worden gevoetbald, iets waar al langer over wordt nagedacht. Met twee weken winterstop blijven er nog 68 speelmomenten over.



Redden we dat? De eredivisie heeft 34 speelronden, doorgaans worden er vijf bekerrondes afgewerkt en de groepsfases van de Champions en Europa League nemen zes speelmomenten in beslag. Ook voor de zestiende finales (alleen Europa League), achtste finales, kwartfinales en halve finales moeten ieder twee wedstrijden worden ingepland: de heenwedstrijd en de return. Mogelijk wordt bovendien de bekerfinale van dit seizoen, tussen Feyenoord en FC Utrecht, naar komend seizoen verplaatst.