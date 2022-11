Bijval voor Alfred Schreuder van Arne Slot: ‘Ik zou Ajax willen adviseren om hem gewoon te houden’

Feyenoord gaat als winterkampioen de WK-onderbreking in. Het won vandaag met 5-1 van Excelsior en staat daardoor drie punten los van concurrenten Ajax en PSV. Trainer Arne Slot kijkt dan ook zeer tevreden terug op de eerste maanden van het seizoen en ging ook nog even in op de situatie van zijn collega Alfred Schreuder bij Ajax.

Voor de camera van ESPN kreeg Slot de vraag wat het winterkampioenschap voor hem betekent. „Dit zegt mij dat wij een prima eerste seizoenshelft hebben gehad. Zeker qua resultaten. Qua spelniveau is dat ook wel een beetje op en af gegaan.” Feyenoord verloor slechts één van de eerste veertien wedstrijden. „Ik denk dat we niet één wedstrijd kunnen aanhalen waar we minder zijn geweest dan de tegenstander. Misschien in Eindhoven, toen had PSV verdiend gewonnen.”

Met twee doelpunten speelde Sebastian Szymański een belangrijke rol in de zege op Excelsior. Slot is erg blij met de middenvelder, maar weet ook waar zijn gebreken liggen. „Hij moet beter worden in de kleine ruimte. De grootste oorzaak dat hij regelmatig de bal verliest in de kleine ruimte, is dat hij zijn rechterbeen slecht of helemaal niet gebruikt. Daardoor vertraagt hij altijd in zijn aannames. Wel heeft hij een uitstekend linkerbeen en een geweldige drive.”

Ook aanvoerder Orkun Kökcü maakte twee treffers en kon op lof rekenen van zijn trainer. „Om dat zeker te kunnen zeggen moet ik het eigenlijk terugkijken, maar volgens mij is hij niet één keer door het ijs gezakt dit seizoen.” Door zijn uitstekende prestaties, is Kökcü deze winter wellicht weer een interessant transfertarget. „Maar ik heb het gevoel dat hij nog minimaal een half jaar bij ons wil blijven. Die keuze heeft hij deze zomer eigenlijk al gemaakt.”

Bijval voor Alfred Schreuder

Dat Feyenoord nu koploper van de eredivisie is, heeft er grotendeels mee te maken dat Ajax deze week een totale inzinking kende. De druk op trainer Alfred Schreuder neemt toe in Amsterdam, maar volgens Slot is er geen enkele reden om hem te ontslaan. „Ajax heeft een ontzettend goede trainer.”

Slot kent Schreuder namelijk door en door. „Ik heb samen met Alfred Schreuder gespeeld. Ik heb er toevallig afgelopen week ook nog mee koppelinterview mee gehad en Alfred is een ontzettend goede trainer. Dus ik zou Ajax willen adviseren om hem gewoon te houden.”

