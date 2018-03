Bilal Ould-Chikh van training FC Utrecht gestuurd

De Jong bevestigt desgevraagd het voorval. ,,Waar mensen op trainingen werken komen emoties boven. Als dat over een grens gaat, moet je optreden. Dat heb ik gedaan.’’ Of de jonge aanvaller een straf, een schorsing of boete boven het hoofd hangt, wil de Utrecht-trainer niet zeggen. ,,Ik heb hem naar binnen gestuurd, zodat de emotie van het veld was en het niet verder ging. Zodat we verder konden trainen. Vervolgens gaan we daar met de betreffende speler over praten en kijken we wat het vervolg is.’’