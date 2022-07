Bizar verhaal Sadio Mané over Afrika Cup: ‘Als ik dood zou gaan, was het mijn eigen schuld’

„Als ik dood zou gaan, was het mijn eigen schuld. Het was rond 1 uur 's nachts en iedereen raakte volledig in paniek.” Tot ondertekening van het contract kwam het echter niet. De ploegarts stelde voor om op de wedstrijddag nog een nieuwe scan te doen. „De resultaten hebben we naar de Confederation of African Football gestuurd en de dokters oordeelden dat het verantwoord was. Godzijdank is alles goed gegaan.”