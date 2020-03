Bizarre week Bizot na overlijden vader: ‘Ontlading, spanning, alles kwam eruit’

,,Een bizarre week, een bizarre tijd", zo vat Bizot zijn afgelopen week samen. Na het overlijden van zijn vader reisde hij wel af naar Oostenrijk om met AZ het uitduel te spelen in de Europa League met LASK Linz. ,,Dan ben je twee dagen in Oostenrijk, ben je thuis weg, en heb je gisteren een heftige dag gehad met de uitvaart van mijn vader", spreekt de doelman met tranen in zijn ogen.



Of het lastig was om de knop weer om te zetten? ,,Gek genoeg helpt voetbal ook. Ik heb deze week met mijn vrouw er alles aan gedaan om mezelf mentaal zo sterk mogelijk te maken en daar ben ik haar enorm dankbaar voor. We hebben alles aangegrepen om door deze week te komen. Alles is in het teken gezet om alle steun en liefde te voelen en dat vandaag (gisteren, red.) tot een hoogtepunt te brengen. Als je dan met 2-0 wint en nog prima speelt ook is alle spanning in één keer weg.”